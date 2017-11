Cifuentes, tras la salida de prisión de Ignacio González: "No voy a opinar; que la Justicia actúe como tenga que actuar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado tras la salida ayer de prisión del expresidente regional Ignacio González, que no iba a opinar sobre este tema y ha pedido que la Justicia "actúe como tenga que actuar".

Durante los actos en honor a la Virgen de La Almudena celebrados este jueves en la Plaza Mayor de la capital, Cifuentes ha asegurado que no ha visto las imágenes de la salida de Soto del Real de González, ya que "el Pleno (de la Asamblea) terminó tarde" y después tuvo que ir "a otro lugar".

"No opino de este tema, respeto absolutamente lo que el juez diga, y de este asunto no opinaré nada, igual que no opino de ningunas actuaciones judiciales, vengan de donde vengan, aquí y en Cataluña, en todos los sitios", ha concluido.