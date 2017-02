Cifuentes elude pronunciarse sobre las denuncias de la Policía Municipal contra las mujeres acampadas en Sol

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha eludido este martes pronunciarse sobre las dos denuncias que la Policía Municipal ha interpuesto contra las mujeres acampadas en la Puerta del Sol.

Lo ha hecho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntada por las denuncias que ha interpuesto la Policía Municipal de Madrid contra las activistas de la asociación 'Ve-la luz', en huelga de hambre contra la violencia machista, por desplegar una carpa en la Puerta del Sol sin tener permiso para ello.

"No soy delegada y no me corresponde pronunciarme sobre estos asuntos. Bastante tengo con lo que yo tengo como para preocuparme con los asuntos de los demás", ha afirmado.