Cifuentes condena "rotundamente" que un partido coaccione a los medios, una posición que "no es democrática"

"Todo mi apoyo a la asociación profesional de la prensa. Si hay un partido político, en este caso Podemos, que coacciona a los medios, condenarlo rotundamente. Los medios realizan una labor imprescindible que es informar y tiene que hacerse en un clima de cordialidad y facilitar el trabajo", ha afirmado la presidenta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha condenado "rotundamente" este lunes que un partido coaccione a los medios, tal y como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha dicho de Podemos, y ha considerado que es una posición que "no es democrática".

A su juicio, "lo que no puede ser es que si hay un profesional de un medio que informa de manera contraria a como se quiere se critique o se arremeta". "Me parece impresentable. Yo desde luego lo condeno absolutamente", ha indicado.

"Por parte de Podemos me parece un planteamiento y una posición que no es de recibo, no es democrática que se diga, y todo mi apoyo a los profesionales de la prensa madrileña", ha señalado.