Cifuentes: "Lo único que queríamos es que la nueva empresa adjudicataria nos diera bien de comer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes que no tenía relación de amistad ni personal con el exlíder de la patronal madrileña, Arturo Fernández, en la época en la que ella era presidenta de la Mesa de Contrataciones de la Asamblea que adjudicó a una empresa de Fernández el servicio de cafetería y restauración, unos contratos que investiga ahora la Unidad Central Operativa de la Comunidad de Madrid.

"Estas personas técnicas que han declarado ante la Guardia Civil si en algo están de acuerdo es que yo en ningún caso intervine en la baremación y di por bueno las propuestas. En el primer caso, 2009, esta persona técnica no realiza ninguna aportación y en 2011 una de los miembros del comité de expertos, que era la jefa de protocolo, realiza alguna modificación muy puntual. Creo recordar que eran modificaciones muy menores que no variaban la puntuación final", ha señalado.

"A mí nadie, nunca jamás en mi vida, me ha dicho que había que actuar para adjudicar algo en un sentido o en otro. Hubiera sido completamente absurdo, no se podía influir. En un procedimiento tan garantista como se dan en la Asamblea, con supervisión técnica, con letrados, intervención, etcétera. Aunque se quisiera hacer lo veo inconcebible por principios pero objetivamente no lo veo factible. Siempre las decisiones se tomaron con los criterios de los técnicos y fueron decisiones que no fueron recurridas por otras empresas que concursaban", ha señalado Cifuentes.