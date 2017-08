Cifuentes no ve "afortunada" la comparación de Carmena con Stalin, aunque no ve bien "adoctrinar" a niños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha manifestado este martes que no ve "afortunada" la comparación que hizo el PP de Madrid a través de su cuenta de Twitter de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, con el dictador soviético Joseph Stalin por regalar libros a recién nacidos.

Así lo ha indicado la jefa del Ejecutivo madrileño en declaraciones a los medios antes de participar en los actos por la fiesta de la Virgen de La Paloma, donde ha afirmado que no le parece bien "adoctrinar a niños regalando libros" por querer "condicionar" su pensamiento.

"Las cosas que se escriben en redes hay que quitarles importancia. La comparación no es afortunada. Más allá de eso no creo que este tema sea de polémica. Pero sí el que se use dinero de todos dirigido al adoctrinamiento", ha espetado.