El festival 'Cir&Co' de Ávila contará con 20 compañías extranjeras de las 32 que participarán en la edición de 2017

El Festival Internacional de Circo de Castilla y León, 'Cir&Co', que se celebrará en Ávila del 5 al 10 de septiembre, apostará por su internacionalización al contar con 20 compañías de artes circenses extranjeras, que superan el 60% del total de compañías participantes en el festival --32--.

A ellas, se suma la compañía holandesa Circusdrome, que representará tres espectáculos diferentes. Procedente de Argentina, el festival va a contar con la compañía Bambolea Alas Circo, y también van a participar compañías de Gran Bretaña (Circle of Two), Italia (Bubble on Circus), Alemania (The Gerlings) y Bélgica (Le Cirque du Platzak).