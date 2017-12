Citada como investigada este viernes la alcaldesa socialista de Nerja (Málaga) por el caso del vertedero ilegal

La alcaldesa de la localidad malagueña de Nerja, Rosa Arrabal, está citada este viernes para declarar como investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga) en la causa iniciada por el vertedero del municipio nerjeño que presuntamente carece de autorización ambiental.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.