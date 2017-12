Ciudadanos apuesta por un tándem Arrimadas-Iceta y un Gobierno con PSC e independientes

El partido naranja cree que En Comú tendrá muy difícil no abstenerse si sufre un severo retroceso en las urnas

Que este escenario sea factible o no dependerá de los resultados electorales y de la postura que adopte el PSC, al que Cs suele reprochar que no sea suficientemente claro cuando habla de eventuales acuerdos postelectorales. Aunque los socialistas catalanes han dicho que no van a pactar con los independentistas, Ciudadanos teme que el candidato del PSC, Miquel Iceta, quiera formar un tripartito de izquierdas con ERC y Catalunya En Comú-Podem, ya que se niega a adelantar un posible apoyo a Arrimadas como presidenta.