Ciudadanos insta a Cifuentes a regular ya los apartamentos turísticos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha instado este sábado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear ya una regulación de apartamentos turísticos para evitar una posible "masificación".

"A los distintos gobiernos a lo mejor no les apetece sentarse sobre la mesa y establecer las leyes de lo que se puede y no se puede hacer, lo que no me parece normal es que la -- alcaldesa de Barcelona-- Ada Colau, ahora diga que son hechos puntuales. Seguramente son hechos puntuales porque probablemente han sido por parte de sus socios", ha criticado.