Ciudadanos respeta la renuncia de Cobo pero cree "difícil" que el PP encuentre a gente "no manchada por la corrupción"

EUROPA PRESS

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha mostrado este lunes su respeto por la renuncia de Manuel Cobo a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción, si bien ha asegurado que los 'populares' lo tienen "difícil" para encontrar a un sustituto que "no esté manchado por la corrupción" En una entrevista en Cuatro que ha recogido Europa Press, ha resaltado la "prudencia" y "respeto" con la que Ciudadanos se toma esta dimisión dado que sería por motivos de salud. No obstante ha atacado al PP asegurando que "les cuesta encontrar a alguien que no este inmerso en casos de corrupción" y por lo tanto "manchado".

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha mostrado este lunes su respeto por la renuncia de Manuel Cobo a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción, si bien ha asegurado que los 'populares' lo tienen "difícil" para encontrar a un sustituto que "no esté manchado por la corrupción"

En una entrevista en Cuatro que ha recogido Europa Press, ha resaltado la "prudencia" y "respeto" con la que Ciudadanos se toma esta dimisión dado que sería por motivos de salud. No obstante ha atacado al PP asegurando que "les cuesta encontrar a alguien que no este inmerso en casos de corrupción" y por lo tanto "manchado".

"Ese puesto tiene mucho trabajo porque si tienen que investigar a su propio partido, van a tener que hacer horas extras. Yo creo que es difícil que el PP encuentre a gente que no esté manchada por la corrupción", ha añadido De Páramo.

Cobo, exvicealcalde de Madrid y mano derecha en su día de Alberto Ruiz Gallardón, ha renunciado a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción por "razones personales".

Esta decisión se produce apenas diez días después de su nombramiento por el Comité Ejecutivo Nacional, que ahora deberá nombrar a un sustituto en su próxima reunión.

El anuncio lo ha hecho público el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha alegado razones "puramente personales" en esa decisión de Cobo, que está enfermo desde hace varios años. De hecho, ha agradecido que aceptara ese puesto en "un momento complicado para él" y le ha trasladado públicamente el "afecto y cariño" del PP a una persona "querida" y con "proyección" dentro del partido.