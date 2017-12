Ciudadanos espera que En Comú se abstenga "a cambio de nada" para permitir un Gobierno no independentista

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este martes que lo que espera su partido es que, tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, Catalunya En Comú - Podem se abstenga "a cambio de nada" para permitir la formación de un Gobierno no independentista en Cataluña si los resultados electorales posibilitan esa opción.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Girauta ha reiterado que Cs no pactará con partidos separatistas tras los comicios y que ni siquiera respetan el marco legal. "Si en un contexto como el actual, usted me habla de partidos independentistas que se sitúan dentro de la ley, me parece tan utópico que ni siquiera me lo puedo imaginar. Vamos a intentar ser realistas, nosotros no podemos sumar con los independentistas y los independentistas tampoco van a querer sumar con nosotros", ha señalado.