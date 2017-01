Ciudadanos espera "gestos" de Cospedal con las víctimas del Yak y no ve necesario duplicar comparecencias

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, espera "gestos" del Gobierno con las víctimas de la tragedia del Yakovlev 42, el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares en 2003, y si finalmente la ministra María Dolores de Cospedal ofrece las necesarias explicaciones en la Comisión de Defensa el próximo lunes, no ve preciso duplicar comparecencias y volverla a citar en el Pleno, aunque la formación naranja no se opondrá.

En declaraciones en el Congreso, Rivera ha explicado que "lo primero es resarcir a las víctimas" y, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, espera que el Estado responda patrimonialmente.

"He leído que la ministra de Defensa asume plenamente el contenido del informe y entiendo que el Gobierno va a asumir la responsabilidad patrimonial --ha añadido--. Ojalá sea así. Si el Gobierno lo hace estaremos a favor porque es lo que le pedimos que hiciera".

PEDIR PERDÓN Y RECIBIR A LAS VÍCTIMAS ES RAZONABLE

En todo caso, ha reconocido que "en la vida son importantes los gestos y las actitudes" y ve "razonable" acciones como "pedir perdón, escuchar a las víctimas, darles soluciones lo más ágilmente posible, y que vengan al Parlamento, de una manera o de otra, como técnicamente se pueda".

En cuanto a la comparecencia de Cospedal, ha recordado que Ciudadanos pidió que se hiciera "que la manera más ágil posible" y cree que eso se garantiza con la anunciada cita del próximo lunes en la Comisión de Defensa.

No obstante, el PSOE ha pedido que esas explicaciones tengan lugar en el Pleno del Congreso, mientras que Unidos Podemos, Esquerra y Compromís quieren que sea el presidente Mariano Rajoy quien acuda a la Cámara.

"Si algún grupo quiere que se duplique (la comparecencia del Gobierno), no nos vamos a oponer, pero lo importante es dar soluciones y la responsabilidad patrimonial del Estado --ha añadido--. No es una competición sobre cuántos plenos y cuántas comparecencias tiene que haber, si no de que comparezca cuanto antes. No nos vamos a oponer, pero lo importante es que venga cuanto antes y que la ministra dé cuentes de lo que va a hacer con las víctimas".