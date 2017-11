Ciudadanos vuelve a cargar contra el Cupo vasco, que defienden Montoro y el PSOE que no lo entienden como un privilegio

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Toni Roldán, ha vuelto a cargar contra la "opacidad" del Cupo vasco y del Concierto Económico, que aprobará este jueves la Cámara Baja y que han defendido tanto el PSOE como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Una de esas "sensibilidades", ha dicho, son las haciendas forales. "Es una relación presupuestaria, el Cupo no financia la solidaridad del País Vasco, financia las competencias que ejerce el Estado en ese territorio", ha reiterado, y ha pedido no hablar con ligereza de la solidaridad.

"No hagan demagogia, no hagan populismo, no enfrenten territorios ni hagan electoralismo. Hay que arreglar la financiación común, exijanselo a sus socios del PP y no rompan la convivencia", le ha dicho a Ciudadanos.