Ciudadanos propone una mesa política formada por Gobierno y oposición para solucionar el problema de los estibadores

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este jueves poner en marcha una mesa política formada por el Gobierno y los grupos de la oposición para intentar encontrar una solución al conflicto creado por la reforma de la estiba, después de que el PSOE haya anunciado que no votará a favor del decreto ley aprobado por el Ejecutivo.

"Yo creo que ahí tiene que haber una mesa política en la que estemos los partidos de la oposición con el Gobierno y que los próximos días encontremos una mejora de ese decreto", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En ese contexto, Rivera ha recordado al Gobierno del PP que no tiene mayoría absoluta para sacar adelante el decreto ley que llevará al Congreso, y cree que primero debió consultarlo con "el principal partido de la oposición que es el PSOE".

No obstante, el líder de Ciudadanos ha subrayado que todos están "a favor de que se cumpla la sentencia" de la Justicia europea que obliga a liberalizar el sector, incluso los estibadores. Sin embargo, a su juicio, "la pregunta es cómo se cumple la sentencia".

"Hasta los estibadores han reconocido que se tiene que cumplir la sentencia. El debate no es si modernizamos o no la estiba, que yo creo que estamos todos de acuerdo, sino si lo hacemos por decreto y en dos semanas", ha remarcado.

A su modo de ver, el Gobierno que preside Mariano Rajoy "no puede trasladar" a los trabajadores, a los empresarios y a los grupos políticos de la oposición la responsabilidad de "lo que no ha hecho en dos años y medio". "No lo ha hecho, lo quiere hacer ahora tarde y mal", ha agregado.

Por eso, Rivera ha dicho que Ciudadanos se ofrece para sentarse "con el PSOE, con el PP o con quien sea" con el objeto de sacar adelante un decreto de reforma, pero con "consenso y paz social".

VALORA EL DESCENSO DEL PARO, PERO CRITICA EL "TRIUNFALISMO" DEL GOBIERNO

Por otro lado, preguntado por el descenso del paro en el mes de febrero, Rivera ha señalado que existen dos debates: uno relacionado con cómo bajar la tasa de desempleo y otro que tiene que ver con la "precariedad" laboral.

En esa línea, ha detallado que lo que quiere Ciudadanos es impulsar un "modelo laboral y un cambio en las reglas de juego", donde la gente "tenga estabilidad y un contrato digno". "Si seguimos así, no vamos a poder pagar las pensiones, con contratos bajos, cotizaciones bajas y la caja sigue cayendo", ha apostillado.

Además, ha criticado el "triunfalismo" del Gobierno del PP cuando hay un "20% de paro" y un "40 por ciento de paro juvenil". A su juicio, con estas cifras "no se puede sacar pecho, esto es un desastre".