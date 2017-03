Ciudadanos rompe el pacto de gobernabilidad con el PP en Murcia

Sánchez ha asegurado que no descartan nada, ni siquiera la posibilidad de una moción de censura para lo que iniciará contactos con el PSOE, la segunda fuerza más votada en la Región, para abrir negociaciones.

El objetivo, ha dicho, es "buscar soluciones conjuntas a la crisis institucional más grave que ha tenido Murcia de los últimos 30 años", tras lo que ha puntualizado que son los 'populares' quienes rompen el pacto.

Miguel Sánchez, que ha comparecido tras una hora de reunión, ha manifestado que "no se puede permitir el incumplimiento de un presidente sospechoso de presunta corrupción política, porque es un presidente sin palabra y se tiene que marchar y no hay más".

"No estamos dispuestos a que ampare esta actitud y Murcia no se lo merece, está engañando a los murcianos", ha señalado Sánchez, quien ha lamentado que el presidente "se haya enrocado y se atornille al sillón". Los escaños de la formación naranja "son útiles y no serán cómplices", ha zanjado.

Ha subrayado que no piden sillones ni puestos y que están siendo sensatos y responsables. "Hay que poner por encima los intereses de los murcianos, porque me duele en el alma que Murcia salga en los informativos", explicó.

A su juicio, la situación es "insostenible y no podemos dar ni un paso en falso". Por ello, explorarán todas las vías para poder solucionar esta "crisis" y ha vuelto a insistir en que no se descarta ningún escenario. Sobre si el presidente convocará elecciones, Miguel Sánchez ha contestado que es una cuestión que tiene que decidir el jefe del Ejecutivo murciano.

El portavoz de Cs ha deseado la mejor de las suertes al presidente murciano en su escenario procesal-penal y ha advertido que no pueden dar la sensación a la ciudadanía de que lo que se firma es papel mojado, destacando que Ciudadanos ha cumplido escrupulosamente, ha apoyado al presidente y que se aprueben los presupuestos.

Asimismo, ha asegurado que continuarán exigiendo que dimita como presidente regional y entregue el acta de diputado, "para que se defienda desde el ámbito privado, sin los privilegios del aforamiento".

Y es que, ha lamentado, "esta incertidumbre política ya está teniendo repercusiones, como la suspensión de las negociaciones por el aeropuerto de San Javier o la solución a los problemas hídricos, como ha demostrado la suspensión del encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha".