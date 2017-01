Ciudadanos quiere retomar con PP y PSOE su pacto por España frente al "monotema" del soberanismo

Gutiérrez lamenta el "día de la marmota" de Cataluña y reitera que la ley caerá sobre quien promueva otra consulta ilegal

Ciudadanos quiere retomar en este primer semestre del año su idea de un pacto de Estado entre las formaciones constitucionalistas para garantizar la unidad de España y de la soberanía nacional frente a las reivindicaciones independentistas de Cataluña y Euskadi.

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérez, quien considera que los independentistas catalanes están instalados en el "monotema" del soberanismo, dando vueltas a la "rueda del hámster" sin avanzar.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lanzó la idea del "pacto por España" en octubre de 2015 con el fin de proteger la soberanía nacional y la unidad territorial del Estado, y meses después volvió a ofrecérselo a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez.

NI CONSULTAS NI PACTOS CON INDEPENDENTISTAS

Dicho pacto constaba de cinco puntos: no tocar el artículo 1 de la Constitución --que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español--, preservar la unidad territorial de España, no hacer reformas fuera del marco de la Carta Magna, comprometerse con la integración europea y no gobernar de la mano de los partidos que "quieren romper España".

El acuerdo de PP y Ciudadanos para la investidura de Rajoy recogió este tema en sus puntos 120 ("Defender la unidad de España como Nación de ciudadanos libres e iguales") y 121 ("Impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas" y donde se recoja "el compromiso firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional").

En declaraciones a Europa Press, Miguel Gutiérrez ha indicado que ese pacto es "importante" y que los partidos constitucionalistas deben "defender lo que es España", por lo que considera que debería empezar a moverse en este primer semestre.

"Es importante dar pasos, aunque desarrollar este pacto va a requerir muchos consensos y mucho diálogo --ha añadido--. Y como no va a ser sencillo, seguramente hay que empezarlo cuánto antes".

DERIVA RIDÍCULA DE LA GENERALITAT

Respecto a la situación de Cataluña, Gutiérrez ha lamentado que esa comunidad esté viviendo "el día de la marmota" y que las fuerzas independentistas estén "todo el día en la rueda del hámster, dando vueltas en la misma posición, pero sin avanzar". "Me parece ridícula la deriva en la que está incurriendo el Gobierno de la Generalitat, con el monotema de siempre de una vez y otra vez", opina.

Según remarca, Ciudadanos no va a apoyar nunca un referéndum en el que sólo intervenga una parte de los españoles, pero es que además el propio Tribunal Constitucional ya ha dejado claro lo que piensa de esa consulta. "Y si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho actuará igual y no tendrá efecto alguno", enfatiza.

En este sentido, respalda las actuaciones judiciales que están llevando ante los tribunales a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los responsables de la Generalitat que autorizaron la consulta del 9 de noviembre de 2014, entre ellos el portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso, Francesc Homs.

"Las leyes se aplican a las personas que contravienen la ley y eso debería de tener un efecto disuasorio. Puede volver a pasar, pero ellos sabrán que el peso de la ley caerá sobre quienes comentan la irregularidad", insiste.

Otra cosa es, sostiene Gutiérrez, que lo que decidan sea celebrar unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, aunque se presenten de otra manera. "Las últimas se plantearon como plebiscitarias y no salió, ya no sé como serán las próximas --ha ironizado--. Y habrá que convocar otras y otras".