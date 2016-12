Ciudadanos vislumbra "pagos políticos" del PP al PSOE en la renovación del TC y dice que eso "siempre huele mal"

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, vislumbra "pagos políticos" del PP al PSOE en la próxima renovación parcial del Tribunal Constitucional, que afecta incluso al presidente y la vicepresidenta. "Huele mal", sospecha.

El Tribunal Constitucional debe renovar ahora los cuatro puestos que corresponden al Senado, que incluyen las vacantes de dos magistrados fallecidos, así como el presidente y la vicepresidenta de la institución, Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa. Dos de ellos fueron promovidos en 2011 por el PSOE, que entonces gobernaba, y los otros por el PP. La Cámara Alta ya ha abierto un plazo hasta el 13 de enero para que los parlamentos autonómicos propongan sustitutos al fallecido Francisco José Hernando, que fue elegido por esta vía en 2011.

VIEJA POLÍTICA

Ciudadanos se desmarca de esa negociación de cuotas porque, según ha dicho Gutiérrez a Europa Press, en la renovación del TC "deben primar criterios de méritos y capacidad y nunca una decisión política": "Eso es la vieja política y nosotros no hemos venido para mantenerla", sentencia.

A su juicio, PP y PSOE quieren mantener su "viejo modelo bipartidista" en el Tribunal Constitucional y, en vez de plantear otra forma de cubrir esas vacantes, optan por negociar entre ellos, lo que suena a "componendas" para "al final tener al TC bajo control de los partidos".

"Se hace porque detrás hay un pago probablemente político de un viejo partido a otro viejo partido por algo que nosotros no sabemos y que, al no ser transparente, huele siempre mal", ha concluido.

ESQUEMAS DEL PASADO

También el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha referido a este asunto en declaraciones en el Congreso confirmando que su partido no va a participar en un "reparto de cuotas". "No estamos en ninguna negociación, no creemos que sea bueno repetir esquemas del pasado", ha señalado.

Para Villegas, el sistema de "cuotas" de las últimas décadas "no es una buena práctica" y apuesta por "buscar la excelencia, más que la adscripción a un partido o a otro". "El reparto de cuotas entre partidos es lo que nos lleva a que el presidente del TC pueda tener el carné de un partido", ha remachado, en referencia a la militancia 'popular' de Pérez de los Cobos.