Ciudadanos avisa al PSC de que "si no abandona la ambigüedad y el enfrentamiento" con Cs y PP, perderá votantes

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido este lunes al PSC de que "si no abandona la ambigüedad y el enfrentamiento" con el PP y con la formación naranja, una parte de su electorado optará por no votarle.

"El señor Iceta no nos dice qué va a hacer, solo es capaz de decirnos lo que no va a hacer", ha indicado Villegas tras afirmar que los socialistas no dejan claro si estarían dispuestos o no apoyar a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat.

"Le hemos dicho al PSOE que no ponga palos en las ruedas", y que "si ellos no se ven con fuerzas de ganar, por lo menos no molesten al resto de constitucionalistas y no entren en polémicas que no llevan a nada, que nos dejen convencer a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña de que hay una alternativa posible", ha manifestado.