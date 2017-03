Ciudadanos presentará con PSOE y Podemos una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre el PP

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este miércoles que su partido va a presentar con el PSOE y con Unidos Podemos una nueva solicitud de comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Bárcenas y la financiación del PP, un órgano que estaba contemplado en el pacto de regeneración que firmaron los 'populares' para negociar la investidura de Mariano Rajoy.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rivera se ha quejado de que el PP haya puesto trabas a esta comisión de investigación y por ello ha optado por abrir una negociación con el PSOE y Unidos Podemos, con los que juntos suman la mayoría absoluta del Congreso, para impulsarla.

El PSOE tiene registrada desde agosto una petición de comisión de investigación sobre Gürtel y el caso Bárcenas, que está pendiente de debate en el Pleno del Congreso. Ahora se trata de completarla con la firma de los otros dos grupos y perfilando el objeto, la composición y otros detalles técnicos de la comisión, según ha explicado.

Puesto que "el Gobierno parece que no se quiere sumar", Ciudadanos ya está "negociando un documento conjunto para que en las próximas horas se registre esa comisión de investigación sobre el caso Bárcenas, sobre la financiación presuntamente ilegal del PP", ha señalado Rivera.

El líder de la formación naranja ha recalcado que tanto el PSOE como Podemos están de acuerdo con Cs en crear la comisión y que lo que están resolviendo ahora es "la parte técnica", por lo que espera que los tres grupos parlamentarios voten a favor de la misma en el Pleno y que su puesta en marcha sea "inmediata".

RIVERA LAMENTA LAS RESISTENCIAS DE RAJOY

Rivera ha criticado la contestación que le ha dado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control de este lunes, donde le ha preguntado precisamente por qué "se opone" a crear esa comisión de investigación específica.

Concretamente, ha rechazado la sugerencia de Rajoy de que se analice no solo la financiación del PP, sino también la de otros partidos, argumentando que cuando se trató el 'caso Pujol' en el Parlamento catalán, no comparecieron los tesoreros del PP; y cuando se investigaron los cursos de formación o los ERE en la Cámara andaluza, acudieron representantes socialistas, "no de ERC, PP o Ciudadanos".

Asimismo, a Ciudadanos tampoco le ha gustado la idea que ha lanzado el presidente del Gobierno de celebrar la comisión de investigación en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, en vez de en el Congreso. Fuentes de la formación naranja la han calificado de "broma de mal gusto".

"Me parece que uno tiene que asumir que cuando tiene a cuatro tesoreros imputados, su partido está imputado y en los tribunales está en tela de juicio la financiación del partido", y además el PP "ha firmado" esa condición y "ha dicho que la va a cumplir, lo lógico es que se sume", ha afirmado Rivera.

LA REGENERACIÓN "NO TENDRÁ OBSTÁCULOS"

Tras admitir que la actitud del PP no es la que Ciudadanos querría y que todo sería más fácil si hubiera "predisposición", el líder de Cs ha dicho que no importa si el PP decide "no cumplir ese punto", ya que la mayoría alternativa de la oposición impedirá que haya un veto por su parte.

Y lo mismo ocurre, según ha indicado, con otras medidas de regeneración incluidas en el pacto anticorrupción firmado con el PP en agosto y que aún no se han tramitado, como la supresión de los aforamientos políticos o la limitación de mandatos del presidente del Gobierno. Para tratar ambas cuestiones, Cs se va a reunir esta semana con el PSOE y Podemos.

"La regeneración democrática no tiene obstáculos con un Gobierno sin mayoría absoluta y con un Parlamento nuevo", ha afirmado, celebrando que lo que se aprueba ahora el Congreso ya "no dependa solo de los escaños del Grupo Popular".

Por otro lado, a Rivera le han preguntado por la nueva fase emprendida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto.

"Uno ya no se extraña de ver investigaciones de corrupción en la Comunidad de Madrid" o que "se pueda hablar de financiación ilegal o corrupción", ya que "el PP, con mayoría absoluta, hizo lo que le dio la gana", ha manifestado.