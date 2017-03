Ciudadanos tratará con PSOE y Podemos las medidas de regeneración pero intentará hasta el final que el PP se sume

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su partido se reunirá esta semana con el PSOE y con Podemos para tratar de impulsar el fin de los aforamientos políticos, la limitación de mandatos y la comisión de investigación sobre la financiación del PP, pero no por ello renuncia a lograr el apoyo de los 'populares'.

"Vamos a intentar hasta el último momento que el PP se sume" porque "no lo damos por perdido", pero "vamos a seguir hablando con el resto de fuerzas de la oposición", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente del Comité Ejecutivo de Cs. Fuentes del partido han detallado que los encuentros con el PSOE y Podemos se celebrarán el jueves o el viernes.

Según ha explicado, el objetivo de la formación naranja es que estas medidas "salgan adelante con un amplísimo consenso", pero si el PP "no quiere cumplir" el pacto anticorrupción previo al acuerdo de investidura que firmó, Cs buscará "una mayoría alternativa". "Estamos trabajando en todos los escenarios posibles", ha añadido.

Sobre la comisión de investigación sobre la financiación presuntamente irregular del PP, Arrimadas ha dicho que "no será un plato de buen gusto" para este partido pero que "no se puede demorar más". En este sentido, ha afirmado que Cs "no va a tolerar" que esa investigación a la que se comprometieron los 'populares' "se quede en un cajón porque no les apetezca".

Tanto esta comisión como la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos del presidente del Gobierno son, en su opinión, "demandas de la ciudadanía" que al final "se harán", según la portavoz de la formación naranja.

"No va a salirse con la suya ningún partido, ni los viejos poniendo excusas ni los nuevos poniendo trabas", ha advertido en alusión a la exigencia de Podemos de que cualquier modificación de la Constitución se someta a referéndum.

A LOS INDEPENDENTISTAS "SE LES ACABA EL JUEGO"

Por otro lado, Arrimadas ha señalado que a los dirigentes independentistas "se les acaba el juego" porque Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha determinado que los presupuestos autonómicos "no cumplen ni con la Constitución ni con el Estatut" y que "incluyen partidas que son ilegales".

"Ya no es la malvada Fiscalía o el malvado Tribunal Constitucional, también los órganos elegidos en el Parlament" dicen que "no van a poder seguir por ese camino de ilegalidades", ha advertido. Sin embargo, la líder de la oposición en Cataluña no descarta que desde el Gobierno de la Generalitat "intenten maquillar las cuentas para engañar al Tribunal Constitucional".

Dada la situación actual en esa comunidad, donde desde que gobierna Junts pel Sí con apoyo de la CUP "nunca ha habido estabilidad" ni "un proyecto para Cataluña", Arrimadas prevé que "a medio plazo" habrá unas nuevas elecciones. Para Cs, estas serán "una oportunidad histórica para recuperar el sentido común".