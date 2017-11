Ciudadanos pide al PSOE que no "insulte" a Rivera y asuma que su rival son las fuerzas independentistas

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al PSOE que no "insulte" a su líder, Albert Rivera, y que asuma que su rival en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre no son los partidos constitucionalistas, sino las fuerzas independentistas.

Villegas ha pedido a los socialistas que "no se equivoquen de rival". "No tiene sentido que los dirigentes del PSOE, en vez de enfrentarse al separatismo y a los separatistas, se dediquen a insultar al presidente de Ciudadanos", ha manifestado, comparando esta actitud con la "estrategia de señalamiento y de insulto" de algunos independentistas en Cataluña contra el partido de Rivera.

El secretario general de la formación naranja ha instado a los socialistas a cambiar de actitud y no mirar solo por los intereses de su partido. "Si no son capaces de rectificar antes del 21 de diciembre, van a ser los posibles votantes del PSOE los que rectifiquen y decidan no votar a un PSOE que no está dispuesto a trabajar por el interés general de los españoles ni a sumar con otros partidos constitucionalistas", ha advertido.