Ciudadanos espera que Podemos no ligue la supresión de los aforamientos a una reforma global de la Constitución

Avisa al PP de que no se puede "edulcorar ni diluir" la comisión de investigación sobre su financiación presuntamente irregular

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, espera que Unidos Podemos no vincule la supresión de los aforamientos políticos a una reforma global de la Constitución, porque en ese caso podrían retrasar o incluso imposibilitar que se lleve a cabo esa medida.

En rueda de prensa en la sede de Cs, Villegas se ha referido a la reunión que mantuvieron ambas partes el viernes pasado para abordar la limitación de mandatos del presidente del Gobierno y la eliminación del aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.

Respecto a la segunda cuestión, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió que cualquier cambio que se haga en la Constitución deberá ser sometido a referéndum, y añadió que esa consulta podría servir para plantear otros temas además del asunto de los aforamientos, por ejemplo la derogación de la modificación que se hizo del artículo 135 en 2011.

Según el dirigente de Ciudadanos, en el encuentro del viernes Podemos no presentó esa opción "tan explícitamente" como lo hizo luego Montero en rueda de prensa.

Aunque el partido liderado por Albert Rivera prefiere eliminar los aforamientos mediante una reforma "rápida" de la Carta Magna, Villegas ha indicado que "el referéndum en sí" no lo ven "insalvable".

"Pero si estamos ligando el eliminar los aforamientos a una reforma global (de la Constitución), estamos retrasando o bloqueando que se pueda aprobar esta medida", ha avisado, abogando por intentar aprobarla en las próximas semanas o meses.

A su juicio, "sería una pena no poder dar respuesta" al "consenso social" que Ciudadanos ve en la sociedad española y que existe entre los cuatro principales partidos --PP, PSOE, Podemos y Cs lo llevaban en sus programas electorales-- para acabar con los aforamientos políticos. Por eso espera que Podemos no le siga "haciendo el juego al PP", que "no parece muy entusiasta" con esa medida.

AÚN ESPERA RESPUESTA DEL PSOE

El fin de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos son dos de las medidas de regeneración política y lucha contra la corrupción que la formación naranja pactó con el PP en agosto a cambio de apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Sin embargo, ante la resistencia de los 'populares', está intentando conseguir el respaldo del PSOE y de Unidos Podemos para poder llevarlas a la práctica. Tras la reunión con el partido morado, Cs esperaba tener un encuentro con los socialistas, y Villegas ha precisado que estos podrían dar su respuesta en las próximas horas o días tanto en persona como por mail o telefónicamente.

Una de las cuestiones en las que ya se ha materializado la alianza entre los tres partidos es la comisión de investigación sobre la financiación presuntamente irregular del PP, cuya creación solicitaron conjuntamente y sin los 'populares' en el Congreso. Al respecto, Villegas ha indicado que se llevará al Pleno "en cuanto se pueda" y que espera que el PP también vote a favor.

"Lo que exigimos es que se cumpla el acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos", ha subrayado, insistiendo en que las condiciones pactadas "no se pueden edulcorar y diluir", como, a su modo de ver, ha tratado de hacer el partido del Gobierno.

Sobre las posibilidades que tiene Ciudadanos de impulsar con otros partidos aquellas medidas del pacto de investidura a las que ahora el PP pone pegas, ha afirmado que en las de carácter económico se están cerrando acuerdos con el Gobierno "a un ritmo suficiente".

Las dificultades se presentan cuando se tratan temas de regeneración democrática y, según ha manifestado, es precisamente en estas últimas en las que Cs ve más fácil poder alcanzar consensos con Unidos Podemos.