Ciudadanos registra una Proposición de Ley para crear la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción en Madrid

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha registrado este jueves una Proposición de Ley para crear la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción en la Comunidad de Madrid, para garantizar la protección de los funcionarios que puedan denunciar irregularidades en la administración regional.

Según la propuesta de C's, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor, elegido por la Asamblea por mayoría cualificada, se encargará de la protección integral del funcionario denunciante, así como del desarrollo, en su caso, de una labor de investigación previa a la judicial.

La protección de los funcionarios denunciantes de corrupción, según esta ley, consiste en la garantía de su "confidencialidad" y la salvaguarda de su carrera profesional frente a posibles represalias. Además, aborda la atención tanto jurídica como psicológica e incluso prevé la indemnización por perjuicios que se puedan derivar de la denuncia.

Según Aguado, la ley responde al hecho de que los funcionarios que están trabajando en la administración y que pueden conocer irregularidades "muchas veces no se atreven a denunciar".

"Con esta ley lo que buscamos es crear un Defensor del Denunciante de corrupción en la Comunidad de Madrid y que ese Defensor se encargue de proteger sus derechos, de garantizar su confidencialidad, de prestarle asistencia legal y psicológica, si hace falta, en definitiva, garantizar que la Comunidad de Madrid empieza a ser cada vez más transparente, contando con la gente que está trabajando dentro", ha explicado en declaraciones a los medios en la Asamblea.

"Nosotros, a diferencia del Partido Popular, a diferencia de la señora Cifuentes, que protege a los suyos, queremos proteger a los denunciantes de corrupción. A diferencia de la señora Cifuentes, que quiere tumbar a toda costa la comisión de investigación utilizando recursos legales cogidos con pinzas, nosotros queremos estar cerca del que denuncia, cerca del que quiera esclarecer las cosas, cerca de los ciudadanos", ha dicho.

"A diferencia de la señora Cifuentes, que apuesta por proteger a sus amigos y amparar esa etapa de los gobiernos de Aguirre y González, nosotros pensamos que hay que dar un paso más, que hay que ser valientes y le pedimos a la señora Cifuentes que sea valiente y que apruebe esta ley", ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, que ha instado también al resto de grupos a dar ese paso.

Aguado ha recordado que Ciudadanos ya presentó una Proposición No de Ley en el mismo sentido, que no salió adelante porque contó con los votos en contra del Partido Popular y la abstención del PSOE. "Vamos a ver hasta qué punto llega el compromiso de la señora Cifuentes, del PP y del PSOE, para aprobar esta ley. Espero que no busquen excusas y que esta ley se apruebe cuanto antes", ha agregado.