Ciudadanos también urge a Rajoy a convocar el Debate sobre el estado de la Nación en las próximas semanas

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, también ha urgido este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar el Debate sobre el estado de la Nación, al igual que han hecho tanto desde Unidos Podemos como desde el PSOE.

En declaraciones en el Congreso, Gutiérrez ha subrayado que es "inaudito" que este debate de política general no se haya convocado en los últimos dos años. "Ya sabemos que a Rajoy le cuesta todo muchísimo, que va arrastrando los pies cada vez que tiene que implementar cualquier reforma o incluso para hacer una cosa que debería ser casi de uso cotidiano", ha denunciado el dirigente naranja.

El Debate sobre el estado de la Nación lo instituyó Felipe González en 1983 y acumula ya 25 ediciones, es decir, desde entonces se ha venido celebrando todos los años en los que no ha habido sesión de investidura.

El último fue en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y la investidura de Rajoy no se produjo hasta finales octubre. El año pasado, no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Pablo Iglesias en mayo. Su 26 edición será la del estreno del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en esta importante cita parlamentaria.