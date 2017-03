Ciudadanos sugiere que Rajoy "no es de fiar" por no impulsar la comisión de investigación sobre la financiación del PP

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha sugerido este martes que los 'populares' "no tienen palabra" y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no es de fiar", por no impulsar junto a la formación naranja la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación supuestamente irregular del PP.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Girauta ha admitido que la realidad ha "desmentido" su "convicción intelectual", que expresó la semana pasada, de que esta semana acudiría al registro del Congreso junto a su homólogo del PP, Rafael Hernando, para solicitar la creación de dicha comisión. Finalmente, "no ha venido conmigo al registro", lo cual "hace que mi convicción moral empiece a verse afectada por la sombra de una sospecha", ha señalado. "¿Será el PP un partido dominado por una serie de personas que no tienen palabra? ¿Será el señor Rajoy una persona que no es de fiar?", ha planteado. EL PP QUIERE QUE SE INVESTIGUE A TODOS LOS PARTIDOS Girauta ha hecho estas declaraciones poco antes de que el portavoz del PP en el Congreso anunciara que su partido va a proponer a Ciudadanos extender a todas las formaciones políticas la comisión de investigación que pactaron, porque "hay que aclarar las cuentas de todos". Fuentes de la formación naranja han indicado a Europa Press tras las palabras de Hernando que el pacto anticorrupción que el PP y Cs firmaron en agosto como paso previo a la negociación de un acuerdo de investidura es muy claro en sus términos. En este sentido, han subrayado que el texto prevé la "creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular", específicamente. La creación de esa comisión es una de las medidas incluidas en el pacto anticorrupción que aún no se han puesto en marcha, pese a que su tramitación parlamentaria debía realizarse en los tres primeros meses de gobierno.