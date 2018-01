Ciudadanos ve "muy claro" que el Reglamento del Parlament no permite una investidura a distancia y no necesita informes

EUROPA PRESS

Villegas insiste en que no es posible la investidura de Arrimadas porque En Comú "nunca falla" y se alineará con los independentistas

Ciudadanos ve "muy claro" que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no permite investir como presidente de la Generalitat a una persona que no esté presente en ese momento en la Cámara, como pretende el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y por eso recurrirá ante la Justicia cualquier interpretación "retorcida" de las normas parlamentarias.

Así lo ha explicado este martes el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, que ha dicho que Cs no ha pedido o encargado ningún informe jurídico sobre esta cuestión porque no lo considera necesario. El Reglamento del Parlament establece que el candidato tiene que presentar su programa de gobierno a la Cámara y solicitar su confianza antes de someterse a la votación, pero no entra en detalles sobre cómo debe hacerlo.

"No creemos que quepa ninguna interpretación", ha subrayado Villegas en rueda de prensa en el Congreso, donde ha afirmado que el candidato debe "dirigirse a la Cámara", que el Reglamento "no permite un presidente por plasma" y que "no están previstos ni la votación telemática ni los discursos telemáticos".

Puigdemont, que huyó a Bélgica para evitar que le detuvieran en España al estar investigado por su papel el proceso independentista, no descarta regresar a Cataluña una vez se convierta en presidente de la Generalitat, pero en ese caso la investidura debería hacerse a distancia.

El 'número dos' de Ciudadanos ha advertido de que si la futura Mesa del Parlament "hace otra vez una interpretación retorcida del Reglamento para intentar dar ventajas a los separatistas o al señor Puigdemont", su partido recurrirá a los tribunales esa decisión o se sumará al recurso que pueda presentar otro grupo. Según ha indicado, no se puede "atropellar los derechos de los parlamentarios de la oposición", que en Cataluña "representan a la mayoría de los votantes".

CONTACTOS CON EL PSC SOBRE LA MESA DEL PARLAMENT

Respecto a los contactos con el PSC, Villegas ha dicho que han hablado de la composición de la Mesa de la Cámara catalana y que los socialistas ya han manifestado públicamente que apoyarán la candidatura del diputado de Cs José María Espejo-Saavedra para presidir este órgano.

Por eso le parece "extraño" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya asegurado que la aspirante de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, aún no ha mantenido conversaciones con el líder del PSC, Miquel Iceta.

De lo que todavía no han hablado ambos partidos es de la posible formación de Gobierno porque, según Villegas, Ciudadanos no va a presentar la candidatura de Arrimadas "si es seguro que va a ser rechazada".

Y eso es lo que ve ahora más probable dado que los 70 diputados independentistas votarían no y esa cifra podría aumentar a 78 dado que "parece que se suma" Catalunya En Comú - Podem, que "nunca falla, siempre está con los separatistas". "Si había alguna posibilidad aritmética de sacar adelante un Gobierno, Podemos ya la ha cercenado de raíz", ha añadido.

ESPIONAJE DE LOS MOSSOS A CIUDADANOS

Por último, el dirigente de la formación naranja se ha referido a la información de' 'Ok Diario' según la cual los Mossos d'Esquadra grabaron conversaciones privadas de altos cargos de Ciudadanos den 2017, algo que no le sorprende porque su partido ya denunció hace años esa "actividad de espionaje".

Villegas ha censurado "la presunta utilización de recursos que deberían ser de todos y estar al servicio de la seguridad de todos los catalanes para la lucha política y partidista de los gobiernos nacionalistas en Cataluña". Además, no descarta que se emprendan acciones judiciales una vez se analicen las pruebas.