Ciudadanos afectados por el Brexit expresan a Dastis su temor a perder derechos con la salida británica

Españoles y británicos afectados por la futura salida de Reino Unido de la UE han expresado este martes al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, su temor a perder derechos cuando se materialice el Brexit, a pesar del principio de acuerdo cerrado la semana pasada entre Bruselas y Londres sobre las condiciones de la salida.

Dastis ha recibido en el Palacio de Santa Cruz a representantes de cuatro colectivos: Españoles en Reino Unido-Surviving Brexit, The 3 Millions -que agrupan respectivamente a ciudadanos españoles y europeos residentes en Reino Unido-- y Eurocitizens y British in Europe, que representan a ciudadanos británicos.

Ignacio Madariaga, de "Españoles en Reino Unido-Surviving Brexit", ha explicado a Europa Press que su colectivo reconoce "progresos" en el principio de acuerdo de la semana pasada, pero siguen preocupados por algunos asuntos, en particular por la "incertidumbre" que supone el hecho de que los acuerdos sobre los derechos de los ciudadanos no queden salvaguardados, sino que nada es definitivo hasta que no haya un acuerdo final sobre todos los aspectos.