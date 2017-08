Ciudadanos cifra en un 20% el cumplimiento de su pacto con el Gobierno de Rajoy, al año de su firma

Se han puesto en marcha varias medidas estrella de la formación naranja, pero algunas han sido modificadas o han sufrido retrasos

"Yo he hecho una estimación de un 20 por ciento, aproximadamente, una quinta parte de las propuestas como ya realizadas o realizadas en gran parte", ha declarado en una entrevista con Europa Press, añadiendo que, si bien no tienen previsto "ningún acto especial" con motivo del primer aniversario del acuerdo, sí harán una valoración más pormenorizada del grado de cumplimiento.

A su juicio, los seis primeros meses de actividad parlamentaria han servido para demostrar lo que el partido de Albert Rivera ya intuía: que las mayores dificultades se iban a presentar en el ámbito de la regeneración democrática y las reformas institucionales, dos aspectos que "no están en el AND del PP".

Sin embargo, esa iniciativa, que también prevé que los encausados judicialmente o condenados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos ni concurrir a elecciones --aunque el pacto anticorrupción iba más lejos porque hablaba de "imputados"--, aún puede sufrir muchos cambios en el trámite parlamentario. "Esperamos que este otoño pueda acabar de aprobarse, con lo cual esa medida también estaría concretada", ha indicado Villegas.

Ante la sugerencia de Rajoy de que le gustaría repetir como candidato a La Moncloa, Villegas ha dicho que eso lo decidirá el líder del PP o su partido. "No sé cómo se toman las decisiones en el PP, no sé si pinta mucho el partido o si las toma directamente el señor Rajoy", ha apuntado antes de recordar que el propio jefe del Ejecutivo había hablado de no superar los ocho años en el cargo y que él verá "si cumple con su palabra o si cambia de opinión".