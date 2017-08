Ciudadanos coincide en abrir la reforma de la Constitución, pero ve un error plantearlo antes del referéndum

Recalca al PSOE que su idea es tocar el Título VIII para delimitar competencias

Villegas ha apostado por una negociación entre partidos con la participación de expertos, que, a su modo de ver, "no tiene por qué hacerse en el ámbito de una comisión en el Congreso", como pretende el PSOE, sino que podría desarrollarse fuera.

Lo que rechaza es que este tema tenga que abordarse antes del día en que supuestamente se celebrará el referéndum catalán. "Ponerse el 1 de octubre como fecha antes de la que haya que iniciar ese tipo de negociaciones, a mí me parece que eso no tiene ningún sentido", ha manifestado.

Según el dirigente de Ciudadanos, se trata de una fecha que han situado en el panorama político "los separatistas, los que quieren romper la Constitución, los que quieren romper la unión y la igualdad de los ciudadanos españoles". Por tanto, no cree que los partidos constitucionalistas deban "tener esa fecha como referente para nada".

Respecto a los cambios que la formación naranja introduciría en el Título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado, ha dicho que seguramente no coincidirán con los que defiendan las fuerzas nacionalistas e independentistas ni con los que proponga Podemos. "Y no sé si estaremos de acuerdo con el PSOE, porque no sé muy bien cuál es su modelo de España y tampoco sé si ellos mismos lo saben", ha añadido.