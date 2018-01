Ciudadanos afirma que en sus cuentas de 2016 ya subsanó el "error" que el Tribunal de Cuentas censuró en las de 2015

Villegas avisa de que los cargos públicos de Cs que desobedezcan al partido deberán abandonarlo, aún a riesgo de que retengan el acta

"Las salvedades contables que pone el Tribunal de Cuentas sería mejor no tenerlas. De hecho, hemos puesto todos los mecanismos necesarios para que en los próximos informes de los años sucesivos no se produzcan esas salvedades contables que tenemos en 2015 y es algo que hay que mejorar", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

"Habrá que estudiar esa sentencia y ver cómo se puede aplicar" tanto en el pacto como en la ley, "no para que favorezca o no al partido, sino para que la decisión de los ciudadanos no se vea pervertida por decisiones individuales de determinados cargos públicos que no siguen la línea del partido en cuyas listas salieron (elegidos)", ha manifestado.