Ciudadanos considera "intolerable" que un fiscal denuncie presiones y pide explicaciones al ministro de Justicia

Ciudadanos pedirá que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el próximo relevo del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que estaba investigando el caso de corrupción que afecta al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, y que ha anunciado presiones e intimidaciones, algo que considera "intolerable".

Así lo han anunciado este jueves tanto el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, como la miembro de la Ejecutiva y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, poco después de que López Bernal denunciara en una entrevista las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción.

En declaraciones a los periodistas frente al Congreso, Villacís ha afirmado que "en un Estado de Derecho no es tolerable ninguna acción de coacción sobre un fiscal" y ha lamentado que en España parezca que no existe, a su juicio, la división de poderes.

Ciudadanos ya solicitó la comparecencia en la Cámara Baja del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclare si hubo presiones o injerencia del Gobierno para que no se investigue al presidente de Murcia y al expresidente riojano Pedro Sanz, ambos del PP.

Ahora, "también el ministro Catalá tendrá que aclarar o disipar las dudas que podamos tener al respecto", ha dicho la dirigente de la formación naranja. "Si realmente queremos profundizar en la transparencia, ser creíbles y volver a restablecer esa relación de confianza entre los ciudadanos y sus administradores, lo mínimo que se tiene que hacer es una dación de cuentas", ha manifestado.

SABER QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA FISCALÍA

Villegas, por su parte, ha calificado de "gravísimo" lo que ha explicado el fiscal superior de Murcia sobre las intimidaciones. En una entrevista en la Cadena Ser, ha abogado por "investigar qué está pasando en la Fiscalía" en relación con las sustituciones y nombramientos que se van a producir y las declaraciones de Catalá sobre "fiscales buenos y fiscales malos" en un momento en que "se va estrechando el cerco sobre determinadas actuaciones corruptas de políticos".

En cuanto al presidente de Murcia, Villacís ha insistido en que debe "cumplir su palabra" y abandonar su cargo tras haber sido citado a declarar como investigado en relación con el caso Auditorio, puesto que el pacto anticorrupción firmado con Cs y que permitió su investidura establece que los imputados por corrupción deben dimitir.

"No se puede tolerar que haya presidentes que no tengan palabra y que tengan tanto apego a su cargo que pese eso más que la asunción de responsabilidades", ha indicado. Además, ha añadido que el acuerdo no es "matizable" y que el apoyo de Ciudadanos "está condicionado" a que quien lo suscribió "sea fiel a sus compromisos y a sus responsabilidades".