Ciudadanos no apoya el pacto de izquierdas en Castilla-La Mancha porque cuando gobierna Podemos es "un desastre"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado este sábado que su formación no apoya el pacto de Gobierno entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha porque cuando gobierna el partido de Pablo Iglesias en las instituciones "acaba siendo un desastre".

El presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, no ve "exportable" esta situación al resto del país, aunque el dirigente de Podemos Pablo Echenique ha vaticinado que puede "marcar el rumbo" para una futurible moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Ellos decían que no querían sillones, que lo que ellos querían era cambio, nosotros no queremos que Gobierne en las instituciones porque cada vez que lo hace acaba siendo un desastre. Nosotros no les vamos a apoyar y, seguramente, por eso piensen que somos una piedra en el camino porque nuestras ideas son totalmente distintas a las suyas. Si ellos se piensan que lo que vamos a hacer es facilitarles el Gobierno están bastante equivocados; para eso tienen al PSOE", ha manifestado César Zafra.