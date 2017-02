Ciudadanos y los liberales de Cádiz

Nueva Ejecutiva, nueva imagen, nuevo Ciudadanos para un sueño antiguo. "Los liberales de Cádiz han vuelto. Y han vuelto para gobernar España", arrancaba su discurso el reelegido y reforzado presidente del partido, Albert Rivera. Para mantener la esencia de entonces en el siglo XXI y que mantiene la actual constitución. "Esa Constitución es la base de nuestra patria. Es la base de nuestro país. Pero ha llegado el momento de mejorarla. Precisamente para que no se la carguen. Que seamos el partido de las reformas, pero el partido también que respeta lo que se ha hecho". Y con el espíritu de entonces, recuperar el centro político, que desapareció hace 30 años. "Vamos a intentar hacer una cosa distinta. No vamos a hacer como otros que giraban de la izquierda al centro o de la derecha al centro. Vamos a quedarnos en el centro, vamos a definir desde el centro un proyecto político que aglutine a la mayoría de españoles". Ese liberalismo-progresista como mejor arma para combatir el populismo y el nacionalismo. "Tenemos que darle la batalla intelectual y política al nacionalismo y al populismo. Está la cosa oscura en Europa. Vemos en Francia con Lepen, la extrema derecha en Alemania, en Austria, en otros países. Por la otra parte, pero también el populismo, en Grecia. Trump en Estados Unidos... Pero, yo os digo una cosa, hay esperanza también. También Trudeau ganó las elecciones en Canadá. Y es liberal y es progresista". Y con un objetivo claro: estar preparados para gobernar. "Que queremos ya no pedir cambios sino, a partir de 2019, hacer cambios, liderar los cambios". Para defender un gran país pero que se puede mejorar.