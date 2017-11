Ciudadanos alerta de la posibilidad de que la comisión sobre el modelo territorial impida una reforma constitucional

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha alertado este martes de la posibilidad de que la nueva comisión del Congreso para actualizar el modelo territorial que se constituye este miércoles a propuesta del PSOE acabe impidiendo una reforma de la Constitución.

"Tenemos poca fe en la comisión, creemos que durará poco, no creemos que sea un instrumento útil y, es más, podría ser lo contrario, podría ser lo que acabara impidiendo una verdadera reforma constitucional", ha comentado Girauta en el Congreso.

En este contexto, ha explicado que su formación va a participar en la comisión por "respeto institucional" pero con "todas las dudas del mundo" y advirtiendo de que hay que andarse con "cuidado". "No vayamos a estar confundiéndonos, no vayamos a impedir la verdadera reforma, y no creamos que por dar mas privilegios o menos control a Cataluña vamos a arreglar un problema como este", ha insistido.