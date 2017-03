Ciudadanos presume de que sus cuentas tienen superávit sin haber usado ni microdonaciones ni fundaciones

El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha asegurado ante el Congreso que, tras diez años de funcionamiento, su partido presenta superávit y carece de deudas con bancos, y todo ellos sin haber recurrido a campañas de microdonaciones (cvrowdfunding) ni a las subvenciones de vía fundación política paralela, dos mecanismos que no ve bien regulados.

En su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción, el dirigente de Ciudadanos ha apostado por mantener un sistema mixto de financiación para los partidos políticos, con subvenciones públicas y aportaciones privadas, pero no es partidario de fijar en qué porcentaje deben coexistir.

No desprecia los créditos con los bancos, y de hecho admite que su partido recurre a estas operaciones, pero dice que sólo para financiar campañas electorales, "no para comprar sedes". Y cuando acaba la campaña y reciben las subvenciones electorales, saldan los créditos, y eso le lleva a presumir que hoy no tienen deuda alguna con ningún banco.

DONDE HAY DUDAS, POR PRUDENCIAS ES MEJOR NO ENTRAR

Tampoco están en contra del 'crowdfunding', pero Cuadrado precisa que no usan esta fórmula por "prudencia", ya que el Tribunal de Cuentas viene denunciando que "no está claro" y que exige una regulación. "Ciudadanos no lo utiliza por prudencia, porque la regulación actual no aporta claridad ni seguridad jurídica", ha añadido.

Por similares términos renuncian a la vía de las fundaciones de partido, ya que aprecian "inseguridad jurídica". "Tal y como están legisladas, por prudencia no hemos querido participar en eso y renunciamos a solicitar las subvenciones", sostiene.

Pese a todo ello, Carlos Cuadrado ha subrayado que, después de casi 10 años, su partido se encuentra actualmente sin deudas, ha conseguido devolver todos sus créditos, e incluso su cuenta de resultados presenta superávit.