Ciudadanos recomienda al Gobierno y al PP que no polemicen sobre los mecanismos legales contra el referéndum catalán

EUROPA PRESS

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al Gobierno y al PP que no polemicen sobre qué mecanismos lgales se deben usar o no para evitar el referéndum de independencia en Cataluña porque "no favorece al Estado de Derecho".

"No es bueno andar diciendo qué herramientas se van a aplicar para evitar que los que se quieren saltar la ley se la salten", ha dicho Villegas en rueda de prensa sobre la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución, que permitiría en un último extremo retirar competencias a la Generalitat.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró en una entrevista con Europa Press que no se recurrirá a este artículo antes del 1 de octubre porque no hay tiempo para aplicarlo y por motivos también jurídicos. El Gobierno dice que tiene preparados todos los mecanismos legales posibles, a la espera de los pasos que se den desde las instituciones catalanas.

"No vamos a entrar en discrepancias", ha asegurado el dirigente de Ciudadanos. "Eso no favorece a un Estado de Derecho, que va tomando las medidas que tiene que tomar cuando alguien se salta a ley", ha agregado, y ha recomendado al Gobierno y al PP que "intenten entre ellos no avivar sus propias polémicas".