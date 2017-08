Ciudadanos reconoce que el PP no se ha mostrado "muy entusiasta" con limitación de mandatos, pero cree que se aprobará

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha afirmado que la limitación de mandatos que llevará su partido al Congreso de los Diputados este lunes no "entusiasma" al PP, pero ha asegurado que presenta "una fórmula que se puede aprobar con amplia mayoría y respaldo".

Por su parte, la portavoz nacional de Cs y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha hecho hincapié en declaraciones a Onda Cero, recopiladas también por Europa Press, en que "no es la primera ni la última medida", aunque sí es "interesante". Además, ha aclarado que "no es una ley 'anti-Rajoy'" ni "la panacea", pero sí ayudaría a evitar "redes clientelares y malas prácticas".

No obstante, asegura que "hay que hacer muchas cosas" además de limitar los mandatos y, de momento, lo que espera Cs es que el PP no vote 'no' a "una cosa que ellos han firmado y defienden de forma feroz en Andalucía, porque no gobiernan" y que el PSOE y Podemos no busquen "excusas". "Espero que Podemos y PSOE apoyen propuestas aunque vengan de nosotros, que parece que cuando vienen de Cs siempre se buscan excusas", ha asegurado.