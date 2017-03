Clavijo acusa a Román Rodríguez (NC) de hablar un "montón" y hacer "poco"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado en el debate sobre el estado de la nacionalidad la falta de propuestas del portavoz del Grupo NC, Román Rodríguez, para contribuir al desarrollo del archipiélago, y ha lamentado que sólo intervenga en la Cámara para hablar un "montón" y hacer "poco".

"Se queda en el diagnóstico. No propone ninguna alternativa, ni ninguna receta porque no tiene capacidad para hacerlo", subrayó Fernando Clavijo durante su turno de réplica a NC, para añadir, no obstante, que si Nueva Canarias es capaz de proponer asuntos concretos estará "muy contento" de poder "caminar juntos".

El presidente insistió que Román Rodríguez "se ha dedicado a hablar, a decir, pero a no hacer ni una sola propuesta". Censuró, también, que "mes a mes" pida que se examine el Gobierno por un programa de legislatura de la que no se ha consumido "ni la mitad", y afirmó que leyes como la de Mecenazgo, Archivos o Bibliotecas están elaboradas y espera que NC las apoye una vez lleguen al Parlamento porque "lo único que pide es más y más tiempo".

Fernando Clavijo reprobó que Rodríguez se empeñe en evidenciar una imagen que "se ha inventado" y que intente acuñar titulares como que es un "rompe pactos". En este sentido, le recordó que él sí va a tener el "triste honor" de ser el único responsable de "romper" el nacionalismo canario. "Eso sí que es una herencia que ha dejado", subrayó.

Le recordó, además, que él también sufrió la descomposición de un partido en el Gobierno cuando fue presidente, y que tuvo que romper el acuerdo porque no sabía con qué Partido Popular hablar y se quedó con consejeros tránsfugas. "Yo he sido coherente con aquello que han votado los ciudadanos y he tratado de gobernar con seriedad, con aciertos y errores", afirmó.

Fernando Clavijo hizo hincapié en que lo importante "no es la cantidad, sino la calidad", y ser capaces de hacer "más con menos". En este sentido, señaló que el Gobierno lleva meses trabajando para cerrar el documento de los aspectos económicos del REF porque las cosas "no suceden de manera espontánea": "Se están consiguiendo cosas importantes para Canarias a pesar de la realidad que NC se empeña en fabricar, pero las cosas paso a paso".

El presidente canario también lamentó que Nueva Canarias quiera "asfixiar" al sector turístico aplicando una tasa, sobre todo cuando de cada 100 puestos de trabajo que genera esta actividad, 44,5 se generan en otros sectores.

También aludió a las críticas de NC a algunas de las obras que se van a financiar con los fondos del Fdcan, como un aparcamiento en la Vega de San Mateo que, aseguró, "va a generar empleo y va a dar competitividad a uno de los mercados agrícolas más importantes de Gran Canaria". Incluso, le recordó que sus compañeros de partido también han pedido fondos del Fdcan para aparcamientos, por lo que "no es coherente lo que dice".

Sobre sanidad, censuró que por tan sólo diez palabras que le propuso el consejero impidiera un acuerdo unánime en la Cámara, y que lo hiciera "para salir en la foto y evidenciar que el Gobierno se quedó solo": "Llevamos 88 días solos y eso no quita que nos hayamos levantado cada día con ilusión para sacar adelante Canarias cuando usted [en alusión a Román Rodríguez] sólo se ha paseado por la moqueta del Parlamento".

Detalló que el "verdadero peligro" en materia sanitaria es que las personas que creen que el sistema está mal y se tiene que rehacer han pasado del 9 al 12,2%. Por eso, dijo, "queremos trabajar todos juntos, que es lo que quiere el consejero, que viene del ámbito de la gestión, tanto en lo privado como en lo público".

Según el presidente, "tenemos la voluntad de arreglarlo y contar con todos, pero lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado o meter debajo de la alfombra los problemas para que le estallen a otro. He venido para hacer las cosas de forma distinta".

En cuanto al Fdcan, quiso dejar claro que es sinónimo de empleo y añadió que NC no puede pretender que en 89 días todas las obras se adjudiquen, se pongan en marcha y tengan impacto en la economía. A este respecto, avanzó que en 2019 rendirá cuentas en el Parlamento sobre el resultado y el impacto del Fdcan.