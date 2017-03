Clavijo anuncia un plan para que Canarias sea una comunidad multilingüe en quince años

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado en el debate sobre el estado de la nacionalidad la puesta en marcha de un "ambicioso" plan para que el archipiélago se convierta a medio plazo en una comunidad multilingüe, con especial énfasis en el inglés.

En su discurso, Fernando Clavijo ha dicho que Canarias necesita ser un archipiélago bilingüe no sólo por el "enorme" peso del sector turístico en la economía y añadió que no se puede seguir aplicando "parches" para impulsar un reto que exige "una estrategia ambiciosa, una implicación de la comunidad educativa y de toda la sociedad, y una inversión específica para alcanzar un objetivo irrenunciable en un mundo globalizado".

Según el presidente, "el dominio del inglés --y también del francés-- es una condición indispensable para que nuestros estudiantes sean más competitivos y para que Canarias cuente con recursos humanos propios para impulsar la internacionalización de nuestra economía. Es un requisito fundamental para tener una juventud mejor formada y para crear puestos de trabajo más cualificados y mejor remunerados en nuestro territorio".

Clavijo indicó que en este curso se ha dado un paso al frente para avanzar en uno de los principales retos para el Gobierno, pero admitió que es insuficiente. "Tenemos que ofrecer a nuestros hijos e hijas mucho más de lo que hemos recibido nosotros. Es una de las asignaturas en la que más hemos fracasado en los últimos treinta años, pero no queremos seguir lamentándonos y debemos, de una vez por todas, apostar por un plan que vaya mucho más allá", dijo.

El presidente reconoció que no puede prometer un archipiélago multilingüe en un solo año, ni tampoco en un lustro, de ahí que hayan analizado junto a expertos de otros territorios, tanto en España como fuera de nuestro país, la implantación del inglés de manera paulatina, empezando por los más pequeños y avanzando, año tras año, hasta alcanzar todos los niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato, en 2032, es decir, en un periodo de quince años.

Explicó que el Ejecutivo lleva trabajando meses en la redacción del plan para la introducción del sistema bilingüe en la educación pública, analizando lo que hasta ahora se ha puesto en marcha en Canarias y lo que se realiza en otras comunidades autónomas, que ya cuentan con una iniciativa similar, como es el caso de Madrid o Castilla-La Mancha, y diseñando una estrategia que, gracias al camino recorrido por otros, "nos permitirá avanzar de forma más segura", resaltó Clavijo.

UN 40 O 50% DE HORAS LECTIVAS EN INGLÉS.

La idea básica es que los centros que deseen incorporarse al programa bilingüe impartan al menos un 40 o 50% de las horas lectivas en inglés. Según el presidente, es la metodología que funciona en todos los sistemas educativos de países bilingües y ya existen ejemplos de centros en Canarias que aplican con éxito este método.

Este plan se afrontará en los primeros años con más auxiliares de conversación, incentivando a los profesores canarios, estableciendo periodos formativos en países angloparlantes y ampliando los programas de intercambio y apoyándonos en los centros implantados en Canarias o en aquellos residentes extranjeros con la formación necesaria para colaborar en nuestras aulas con nuestros profesionales.

La incorporación de los centros al programa bilingüe será estrictamente voluntaria, es una decisión que será tomada por la comunidad educativa de cada centro. Esto hará que la implantación del sistema sea gradual año a año, lo que permitirá ir formando profesores y trayendo a Canarias auxiliares de conversación nativos de manera controlada.

Fernando Clavijo hizo hincapié en que el sistema "no va a obligar a nadie a nada", por lo que ningún centro se incorporará al programa bilingüe si no lo pide, y ningún profesor existente se verá obligado a hacer el esfuerzo de aprender a hablar inglés si no lo desea. "Lo que vamos a hacer es incentivar a los profesores que deseen participar en este programa. Incentivos que concretaremos con la propia comunidad educativa", apostilló.

En esta línea, destacó la importancia de abordar entre todos una mejora del marco retributivo del profesorado de manera global, suponiendo su reconocimiento social y profesional una puesta en valor de su compromiso en beneficio de la calidad del sistema educativo canario.

El presidente canario espera que el programa vaya tomando velocidad a medida que más centros y profesores se pasen al programa bilingüe, ajustando así la oferta y demanda de manera coordinada.

El objetivo es que la primera generación de niños verdaderamente bilingües formados en la enseñanza pública termine primaria en 2026 y que el 100% de los centros de infantil y primaria de toda Canarias estén recibiendo educación bilingüe antes de 2031.

Este programa trasciende los centros educativos. "Si queremos que sea efectivo, debemos comprometer a otros sectores sociales. Tenemos que asumir el compromiso de dar una oportunidad a quienes se merecen un mejor futuro. Queremos que sea una política transversal, implicar a los medios de comunicación, aprovechar mejor las sinergias con los residentes extranjeros en las islas e incentivar su aprendizaje en las empresas", indicó.