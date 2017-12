Clavijo considera una "buena noticia" que el TSJC descarte interrogarle por el 'caso Grúas'

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado una "buena noticia" que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contemple descartar tomarle declaración como investigado por la querella del denominado 'caso grúas', que se remonta a la etapa de Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana y alcalde y está relacionado con el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

Si bien la decisión aún no está tomada, el TSJC pretende devolver esa parte de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna para que siga con la investigación y, en el caso de que vea indicios delictivos en la actuación de Clavijo durante su etapa de concejal, tendrá que volver a remitir esa parte de las diligencias al TSJC dada la condición de aforado del presidente.

En declaraciones a los medios, Fernando Clavijo ha dicho que no valora "nunca" las actuaciones judiciales y reconoció que hasta que este proceso no termine resulta "complicado" emitir valoraciones porque, en su calidad de presidente, no quiere "ni influir ni nada por el estilo", sino ser "respetuoso" con las decisiones judiciales.