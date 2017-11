Clavijo no dimitirá si le investigan por el 'caso Grúas' y ve "intencionalidad política" en la denuncia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que no dimitirá si finalmente es investigado por el 'caso Grúas', litigio reabierto recientemente por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que afecta a su etapa como concejal y alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna.

"No entra en mis planes", ha comentado a los periodistas, dejando claro que aún hay que esperar si es llamado a declarar o no y que no hace valoraciones "sobre futuribles" en el ámbito judicial.