Clavijo insiste en que el incremento de las pensiones no contributivas corresponde al Estado y no a Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha incidido este lunes en que el incremento de las pensiones no contributivas corresponde al Estado, en relación a la petición que el PSOE canario ha realizado en varias ocasiones.

"Si no es tanto dinero por qué no lo hizo Zapatero cuando gobernó", le dijo a los socialistas, ya que consideró "injusto" quitárselo a otras partidas. "Hay que luchar de manera conjunta para que el Estado suba las pensiones no contributivas en Canarias", apuntó en declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press.