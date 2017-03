Cleries (PDeCat): "Que venga el presidente de la Generalitat al Senado dignificará mucho este edificio"

El portavoz de PDeCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha pedido a la Cámara Alta que acceda a la petición del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que se le ceda un salón para ofrecer una charla sobre el referéndum de independencia y ha añadido que "viendo la magnitud de los actos" que acoge la institución, "que venga el president dignificará mucho este edificio".

En declaraciones tras la Junta de Portavoces del Senado, Cleries ha criticado que la solicitud de Puigdemont no se vaya a resolver hasta la semana que viene y no en la reunión de la Mesa de este martes. El presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, ha explicado que la carta llegó el pasado viernes y el orden del día ya estaba cerrado.

"Es sorprendente, se tendría que priorizar, si es que se creen que esta es una cámara territorial", ha dicho Josep Lluís Cleries, que ha pedido a la Mesa que acepte esta petición como otras que llegan; ha puesto como ejemplos la presentación de un libro en enero sobre Cruz Martínez Esteruelas, procurador en las Cortes franquistas, o una visita del Real Gremio de Halconeros.

"Tengo la esperanza de que digan que sí", ha añadido Cleries, que ha aprovechado para responder a PP y PSOE cuando afean a Puigdemont que no acudiera al Senado para participar en la Conferencia de Presidentes y quiera hacerlo ahora. El portavoz ha asegurado que no se aceptó incluir en el orden del día el debate sobre el referéndum y que el presidente catalán decidió entonces no acudir.

ERC: "ES IMPORTANTE"

También se ha mostrado a favor el representante de ERC en la Junta de Portavoces del Senado de hoy, Joaquim Ayats, para quien hablar ahora de la Conferencia de Presidentes y la ausencia de Puigdemont es hablar de "un escenario pasado".

"Hemos ido a muchos países y visitado muchas instituciones, sería buena idea venir aquí, a la cámara territorial", ha defendido el senador independentista. "El Senado puede y debe hacer posible que tenga lugar esta conferencia", ha insistido.

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, se ha mostrado igualmente a favor de que Puigdemont pueda dar su conferencia y ha censurado que se le reproche no haber participado en la Conferencia de Presidentes. "Si ahora entiende que quiere aportar una reflexión, tenemos que aplaudir esa voluntad de hablar y reflexionar con todos nosotros", ha dicho.