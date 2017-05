Cobo (PP), sobre la declaración de Rajoy ante la Audiencia: Se persigue la humillación y dar la imagen de corrupto

Cree que es "injustísimo" que Francisco Granados lleve "30 meses en una cárcel sin ser juzgado"

"Una de las razones del señor Iglesias para la moción de censura era que en este país no se puede aguantar que el presidente tenga que testificar en un juicio. ¿Y eso es algo malo?", se ha preguntado Cobo.

Preguntado si se alegra de ver al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en la cárcel por su implicación el caso Púnica, Cobo ha dicho que "todo lo contrario". Además, ha afirmado que le parece "injustísimo" que el exdirigente 'popular' "esté en la cárcel".

"No se puede estar 30 meses en una cárcel sin ser juzgado. Si era porque puede destruir pruebas, haberlo evitado en estos 30 meses señor juez", ha aseverado.

Por otro lado, Cobo ha hablado de la Oficina del Cargo Popular --que él mismo preside-- para explicar cuales son sus atribuciones. Según ha explicado, este órgano no busca ejecutar "la persecución y sentencias" a los corruptos, sino ejercer una labor de "prevención".

"NADIE PUEDE DECIR QUE NO HABRÁ MAS CORRUPCIÓN"

Con todo, Cobo ha advertido que la creación de esta oficina no va a suponer la erradicación total de la corrupción, porque eso sería "pedir que no haya más asesinatos". "Nadie puede decir que no habrá más corrupción", ha añadido.