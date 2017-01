Colau pide al Govern que no ponga al proceso soberanista fechas "que se incumplen sistemáticamente"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Govern que sea prudente y muy honesto con los ciudadanos, y no ponga fechas al proceso soberanista "que se incumplen sistemáticamente".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha señalado: "Cuando algo no depende de ti es difícil poner una fecha y decir que el año que viene desconectamos. Se ha dicho demasiadas veces y se ha incumplido demasiadas veces".

En ese sentido, ha señalado que, aunque los 'comuns' apoyan el referéndum, es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido, y ha subrayado que tiene que interpelar al conjunto de los catalanes y tener validez, porque sin reconocimiento será solo una movilización más.

La alcaldesa de Barcelona ha lamentado la situación de bloqueo que mantiene el Gobierno, y ha dicho que es importante que Cataluña teja "alianzas" con todos los demócratas de España que puedan ayudar a desbloquear la situación.

NUEVO PARTIDO

Preguntada por si el nuevo espacio político que los 'comuns' están construyendo en Cataluña aspira a ser estatal, ha dicho que de momento no, porque "hay que empezar por lo próximo".

Colau ha asegurado que el espacio "era necesario" y lo demuestra que la candidatura de EnComúPodem ganara dos veces las elecciones generales en Cataluña, porque había la necesidad de una alternativa que hasta ese momento no estaba representada.

Sobre la situación política internacional tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Colau ha considerado que es momento de posicionarse: "Si Europa no lo hace no solo lo estará haciendo mal, se estará poniendo en peligro a sí misma. Porque si no es coherente y fiel a sí misma no tiene futuro".