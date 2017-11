Colau asegura que el estado de las autonomías "no tiene razón de ser"

La alcaldesa de Barcelona ve la AN como un tribunal de excepción que habitualmente hace lecturas cirminalizadoras de la disidencia política. Además, Ada Colau ha afirmado que asistirá a la manifestación de la ANC y Òmnium Cultural de este sábado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha asegurado que el estado de las autonomías "no tiene razón de ser", por lo que ha pedido revisarlo de forma democrática, y ha dicho que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre deben servir para cambiar la relación entre Cataluña y el resto de España.

En este sentido, Colau ha dicho que " no tiene ganas " de hacer mítines durante esta campaña electoral y ha asegurado que prefiere pisar las calles y trabajar desde el Ayuntamiento para hacer las políticas que necesita Barcelona, y ha dicho que la candidatura electoral de CatComú encabezada por Xavier Domènech, seguido casi con toda probabilidad por la portavoz de los 'comuns', Elisenda Alamny, es un buen tándem.

Preguntada por las palabras del líder de EUiA, Joan Josep Nuet, que relató que al inicio de la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo (TS) el magistrado dijo: "Tranquilos, esto no es la AN", Colau ha observado que la AN es un tribunal heredero del franquismo , según ella.