Colau asegura que no le consta que el Rey prevea ir a la movilización del sábado

Barcelona concentrará los altares de La Rambla en un punto pasada la manifestación

Ha elogiado la respuesta ciudadana y ha resaltado que el 'No tinc por' es un lema colectivo que no implica que individualmente no se tenga miedo --ve lógico sentir angustia--, y ha dicho: "Es un antes y un después. Tendremos que hacer luto de diversas formas, con actos de reconocimiento y memoriales, buscando la manera, porque es un golpe muy duro que nos ha hecho daño como ciudad".