Colau contrapone "grandes gobiernos que no saben cómo hablar" con las ciudades: "Madrid y Barcelona nos queremos"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contrapuesto "los grandes gobiernos que se pelean o que no saben cómo hablar" con las ciudades, que sí saben cómo expresar su entendimiento. "Madrid y Barcelona nos queremos", ha asegurado.

Por otro lado y en el marco de ese foro, Colau ha defendido que la revolución democrática del siglo XXI "será feminista o no será, será de abajo a arriba o no será y que será de las ciudades o no será".