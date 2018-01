Colau ve "lógico" que quien opte a presidir la Generalitat debe estar en Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que es "lógico" que cualquier candidato que quiera ser investido como presidente de la Generalitat debe estar en Cataluña, en referencia al debate sobre si el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, puede ser investido telemáticamente.

Como alcaldesa de la ciudad, ha insistido en mirar hacia adelante después de "meses muy duros" y cree que la ciudad no puede pararse, y que tiene que contribuir también al desbloqueo de la situación política en Cataluña para dar un mensaje de confianza y estabilidad.

Asimismo, no se ha querido pronunciar sobre el posicionamiento de los 'comuns' para la constitución de la Mesa del Parlament del próximo miércoles 17 de enero: "Creo que nos hemos explicado sobre la cuestión de nuestro posicionamiento y no me pertoca como alcaldesa".