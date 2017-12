Colau cree que la prisión preventiva por violencia busca "criminalizar" al independentismo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "más bien parece que quiere criminalizar una determinada opción política", después de que haya optado por mantener en prisión a miembros del Govern cesado y líderes independentistas por posible reiteración delictiva al verlos vinculados a una explosión violenta, según el auto judicial.

Preguntada en rueda de prensa este lunes, ha resaltado que esta no es su opción política pero que, como demócrata, no quiere que se criminalice a ninguna, y ha criticado que se produce un "abuso de una medida tan extrema como la prisión preventiva", que no ve motivada, algo que debe ser un motivo de preocupación para los demócratas.